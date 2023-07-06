Emin Bayram'a bu kez Belçika'dan kanca

Galatasaray'ın 20 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram, İngiliz ekibi Stoke City'nin transfer listesinde bulundu.

STOKE CITY'NIN TEKLİFİ

Galatasaraylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Stoke City'nin teklifinde, Premier Lig'e yükselme başarısı elde edilirse 7 milyon Euro bonservis opsiyonu da yer alıyor.

WESTERLO DA DEVREYE GİRDİ

Ancak; genç oyuncunun talipleri artıyor. Stoke City'nin ardından Emin Bayram için Belçika Ligi takımlarından Westerlo'nun da devreye girdiği ve kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.