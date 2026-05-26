  • Emine Arıcı, Beşiktaş'a transfer oldu
Spor

Emine Arıcı, Beşiktaş'a transfer oldu

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Emine Arıcı ile sözleşme imzaladı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 18:40
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Emine Arıcı ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Emine Arıcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

1997 doğumlu 1,92'lik orta oyuncu; Küçükyalı Yelken Spor, Edremit Belediyesi Altınoluk Spor, Çan Gençlik Kale Spor Akademi, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları ve son olarak Göztepe'de oynadı.

Emine Arıcı, 2021-2022 Challenge Kupası'nda en iyi servis atan oyuncu oldu.

