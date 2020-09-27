Çaykur Rizespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi Dinamo Zagreb'in 29 yaşındaki savunmacısı Emir Dilaver'i kadrosuna kattı. Avusturyalı futbolcunun bonservisi alınırken oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Çaykur Rizespor’umuz, Hırvatistan’ın GNK Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle imzaladı. Emir Dilaver’e hayırlı olsun dileklerimizle, Kulübümüze Hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz…"