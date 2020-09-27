İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
Spor

Emir Dilaver, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

DHA27 Eylül 2020 Pazar 13:27 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 13:27
ABONE OL

Çaykur Rizespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi Dinamo Zagreb'in 29 yaşındaki savunmacısı Emir Dilaver'i kadrosuna kattı. Avusturyalı futbolcunun bonservisi alınırken oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor’umuz, Hırvatistan’ın GNK Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle imzaladı. Emir Dilaver’e hayırlı olsun dileklerimizle, Kulübümüze Hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz…"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.