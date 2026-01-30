İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Emir Ortakaya, Çaykur Rizespor'da!

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Emir Ortakaya'nın Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

30 Ocak 2026 Cuma 17:01
Emir Ortakaya, Çaykur Rizespor'da!
Fenerbahçe Kulübü, futbolcularından Emir Ortakaya'nın Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu. Oyuncunun kalıcı transferi konusunda da Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

