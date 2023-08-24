İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,6792
  • EURO
    27,7839
  • ALTIN
    1578.49
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Emir Ortakaya, Kocaelispor yolcusu

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Emir Ortakaya'nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 19:30 - Güncelleme:
Emir Ortakaya, Kocaelispor yolcusu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Emir Ortakaya'nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya, Kocaelispor'a transfer oluyor.

1. Lig ekibi Kocaelispor, genç savunma oyuncusunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Kocaelispor arasında transfer için son prosedürler gideriliyor.

Emir Ortakaya'nın kiralık sözleşmesinde belli sayıda maç oynama zorunluluğu maddesi de yer alacak.

Geçen sezonu da başka bir 1. Lig ekibi Göztepe de kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.