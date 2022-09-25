Emir Ortakaya performansı ile göz dolduruyor!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çabuk çeken stoper Emir Ortakaya, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri'nde Ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçında Azerbaycan filelerini havalandırdı, futboluyla yine göz doldurdu. Grupta 4-4 biten Lüksemburg maçında forma giymeyen Emir, Azerbaycan karşısında Bulgaristan'daki maçta sahaya ilk on birde çıktı.

Hava toplarındaki hakimiyetini, çabukluğu ile birleştiren 18 yaşındaki stoper, 76'ncı dakikada attığı şık golle 5-1 kazanılan maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Azerbaycan karşısında Türkiye'nin 4'üncü golünü atan Emir, U19 Milli Takımı'nın gruptaki ilk galibiyetini almasında etkili rol oynadı. Göztepe'de taraftarların bu sezon en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Emir, sarı-kırmızılı forma altında ilk 6 haftada 540 dakika sahada kaldı. Başarılı genç savunmacı Milli Takım formasıyla 27 Eylül Salı günü Bulgaristan U19 takımına karşı mücadele edecek.