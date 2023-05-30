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Spor

Emircan Gürlük'e yurt dışından talip var

Altınordu forması giyen ve yıldız adayı olarak gösterilen 2003 doğumlu Emircan Gürlük, bu sezon ligde 4 gol 1 asist üreterek yurt dışındaki ve yurt içindeki takımların transfer gözdesi haline geldi.

IHA30 Mayıs 2023 Salı 13:31 - Güncelleme:
Emircan Gürlük'e yurt dışından talip var
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TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'nun formasını giyen Emircan Gürlük, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2003 doğumlu oyuncu, kırmızı-lacivertli formayla 17'si ilk 11 olmak üzere toplam 29 karşılaşmaya çıktı. Sahada olduğu süreçte top tekniği, oyun görüşü ve şutlarıyla ön plana çıkan orta saha oyuncusu, skor anlamında da takımına katkı sağladı.

19 yaşındaki golcü, kırmızı-lacivertli formayla ligde bu sezon Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Altay maçlarında birer gol kaydederken Eyüpspor'a karşıda bir asist yapma başarısı gösterdi. Yurt dışından ve yurt içinden birçok takımın genç oyuncuyu yakından takip edip ilgi gösterdiği öğrenildi. Altınordu ise oyuncunun değerini bulması durumunda transfere onay verecek.

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