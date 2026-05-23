Emircan Haney Avrupa şampiyonu! Altın madalya Türkiye'nin...

Mart ayı içinde Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada, oylama sonucu dünyada 'Yılın okçusu' seçilen milli sporcu Emircan Haney, 2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Muğlalı milli sporcu Emircan Haney, Makaralı Yay Erkekler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği başarıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Haney, Türkiye'ye ve memleketi Muğla'ya büyük gurur yaşattı. Şampiyonada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken milli sporcu, Mart ayı sonunda Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 'Yılın okçusu' yarışasında yapılan oylama sonucu 'Yılın okçusu" seçilmişti.

Başarısını taçlandıran milli sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajında "Emircan Haney Avrupa Şampiyonu. Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Erkeklerde altın madalya kazanan millî sporcumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.