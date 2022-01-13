Emirhan Aydoğan'dan Alanyaspor'a 3,5 yıllık imza

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 17:19 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:19

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor'dan ayrılan 24 yaşındaki oyuncu Emirhan Aydoğan'ı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Emirhan Aydoğan'ın turuncu-yeşilli ekipte başarılı olacağına inandığını söyledi.

Devre arasındaki ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Daha önce Bursaspor'da futbol oynamış Emirhan Aydoğan kardeşimiz artık Alanyaspor formasını terletecek. Emirhan hem tecrübeli hem de iyi bir futbolcu. Emirhan'ın amaçlarına ulaşacağına ve Alanyaspor'a çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Transfer iki tarafa da hayırlı olsun." dedi.

Çok fazla transfer yapmayı planlamadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Babacar'ın ayrılışı ve Famara'nın da Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle forvet takviyesi düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soru üzerine, "Babacar ile daha önce hocamız çalıştı. Bundan sonraki süreçte bize uymadığı ifade edildi. Futbolcu da zaten Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Sözleşmemiz buraya kadardı. Biz de sözleşme uzatmadık. O da gitmek istedi. Kendisine teşekkür ettik. Hoca takım içerisinde yer değişikliği yapacaktır." ifadelerini kullandı.

EMİRHAN: "BURADA OYUNCULARA ÇOK DEĞER VERİLİYOR"

Yeni transfer Emirhan Aydoğan, Alanyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.



Alanyaspor'un Türkiye'de dikkat çeken bir kulüp olduğunu aktaran Emirhan, "Burada oyunculara çok değer veriliyor. Bunu hissediyorum. Buraya katma değer katmaya geldim. Orta ve kısa vadede kendimi en iyi şekilde gösterip, milli takıma gidebilmeyi, sonrasında da ülkemi Avrupa'da iyi bir şekilde temsil edebilmeyi istiyorum. Öyle bir hedefim var." ifadelerini kullandı.