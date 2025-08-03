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Spor

Emirhan Başyiğit: Taraftarlarımız yanımızda olsun, gerisini bize bıraksınlar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un genç yeteneği Emirhan Başyiğit, taraftarlardan yanlarında olmalarını, gerisini de kendilerine bırakmalarını istedi.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Emirhan Başyiğit: Taraftarlarımız yanımızda olsun, gerisini bize bıraksınlar
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Sivasspor'un genç yeteneği Emirhan Başyiğit, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sivasspor'u tekrardan hak ettiği yerlere getirmek için takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen tüm mücadeleyi vereceklerini belirten 20 yaşındaki futbolcu, Sivasspor Futbol Akademi'ye geldiği ilk gün çok heyecanlı olduğunu anımsattı.

Sonuç olarak Sivasspor gibi büyük, köklü bir kulübe ilk adımı attığını hatırlatan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Heyecan verici bir zamandı. İlk profesyonel imzamı attığımda 18 yaşındaydım. Tarif edilemez bir duygu vardı içimde. Mutluyum, hedeflerim var. Hedeflerimi gerçekleştirip en üst yerlere, en üst seviyeye çıkmayı planlıyorum. Henüz 20 yaşındayım, genç oyuncuyum. Takım arkadaşlarımdan, abilerimden, hocalarımdan alabildiğim kadar şey öğrenip onu oyunuma yansıtmak istiyorum. Sahada süre alarak gelişmek ve tecrübe kazanmak istiyorum. Yani bunun için sürekli kendi mevkiimde oynayan oyuncuların maçlarını izliyorum. Eksik yönlerime bakıp, onların ne yaptığına bakıp bunu kendi oyunuma yansıtmak istiyorum. Inter'de oynayan Alessandro Bastoni'yi beğeniyorum. Kendi özelliklerim onun özelliklerine biraz daha yatkın, benziyor. Ondan dolayı örnek aldığım oyuncu, idolüm diyebilirim."

Taraftarların, en büyük destekçileri olduğunu vurgulayan Başyiğit, "Bu yolda inşallah tribünleri doldururlar. 12'nci oyuncu olarak taraftarımız tam desteğiyle yanımızda olsun, gerisini bize bıraksınlar. Oynayabildiğim kadar çok sayıda maç oynayıp burada sezonu tamamlamak istiyorum. İnşallah şampiyon olup bu sevinci yaşamak istiyorum. Sonrasında her oyuncunun olduğu gibi benim de hedefim Avrupa'da forma giymek, Avrupa'da ülkemi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve ekibinin çok çalışkan olduğunu belirten Başyiğit, birlikte Sivasspor'u çok iyi yerlere getireceklerine emin olduğunu aktardı.

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