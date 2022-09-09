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Spor

Emirhan İlkhan, İtalya'yı kasıp kavurdu! Böylesi görülmedi: Tarihe geçti

Emirhan İlkhan bu yaz Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu. Serie A'nın 5. haftasında Lecce maçına ilk 11'de çıkan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinin tarihine geçti. İşte detaylar...

9 Eylül 2022 Cuma 22:37 - Güncelleme:
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Bu yaz Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservisle Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, ilk 11'de ilk maçına çıktı. İtalyan ekibinin tarihinde Serie A'da oynayan en genç oyuncusu olan Emirhan İlkhan'a övgü yağdı.

EMİRHAN İLKHAN, BU YAZ TRANSFER OLMUŞTU

Beşiktaş'taki performansıyla büyük beğeni toplayan ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Emirhan İlkhan, bu yaz siyah-beyazlılara 4.5 milyon euro bonservis kazandırarak Serie A ekiplerinden Torino'ya imza atmıştı.

TORINO TARİHİNE GEÇTİ

Torino'nun Serie A'nın 5. haftasında evinde Lecce'yi 1-0 yendiği maçta ilk 11'de şans bulan Emirhan İlkhan, başarılı performansıyla alkış topladı. Bu karşılaşmada 64 dakika sahada kalan genç futbolcu, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'da oynayan en genç futbolcusu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

EMİRHAN İLKHAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İtalya basınında geniş yankı uyandıran Emirhan İlkhan için övgü dolu sözlerde bulunulurken, genç oyuncu için, "Genç Türk akşamın beklenmedik sürpriziydi. Eski Beşiktaşlı futbolcu yaşı göz önüne alındığında, olgunluk ve beceriklilik açısından şaşırtıcı bir maç çıkardı." dendi.

Torino Başkanı Urbano Kahire de Emirhan İlkhan'ı överken, "Harika bir başlangıçtı, yavaş yavaş büyüdü ve cesareti var." ifadelerini kullandı.

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