Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın İtalya'nın Torino takımına transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Siyah beyazlı takım, Emirhan'ın satışından 4.5 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay kazanacak.
Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."