İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9608
  • EURO
    18,3409
  • ALTIN
    1033.25
  • BIST100
    2786.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emirhan İlkhan resmen Torino'da! Anlaşmanın tüm detayları açıklandı
Spor

Emirhan İlkhan resmen Torino'da! Anlaşmanın tüm detayları açıklandı

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, transferin maliyetiyle ilgili detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın İtalya'nın Torino takımına transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Siyah beyazlı takım, Emirhan'ın satışından 4.5 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay kazanacak.

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.