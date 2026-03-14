İtalya Serie A'nın 29. haftasında oynanan maçta Torino ile Parma mücadele etti. Olimpico'daki karşılaşmada Torino sahasında Parma'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Torino'nun gollerini 3'te Giovanni Simeone, 54'te Emirhan İlkhan, 56'da kendi kalesine Mandela Keita ve 90+1'de Duvan Zapata attı. Parma'nın tek golü ise 20. dakikada Mateo Pellegrino'dan geldi.

Milli futbolcu Emirhan İlkhan ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika sahada kaldı ve iyi oyununu golle süsledi.

21 yaşındaki futbolcu, Torino ekibinde bu sezon 2. golünü kaydetti.

Torino bu galibiyetle puanını 33 yaptı ve 13. sırada yer aldı, 34 puanda kalan Parma ise 12. basamakta bulunuyor.