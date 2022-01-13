İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2022 Perşembe / 10 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,612
  • EURO
    15,6517
  • ALTIN
    796.952
  • BIST100
    2073.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emirhan İlkhan'a sürpriz talip! Dünya devi İstanbul'a geliyor
Spor

Emirhan İlkhan'a sürpriz talip! Dünya devi İstanbul'a geliyor

Kariyerinde ilk kez 11'de başladığı Çaykur Rizespor maçında gol atarak damga vuran Beşiktaş'ın yeni genç yıldızı Emirhan İlkhan konuşulmaya devam ediyor. Emirhan İlkhan'ı listesine alan dünya devi onu izlemeye geliyor.

Fanatik 13 Ocak 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:33
ABONE OL

Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa maçı ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sergilediği performansla parmak ısırtan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, devlerin radarına girdi.

EMİRHAN İLKHAN'DAN CENTİLMEN HAREKET

2-2 biten Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında takımının ilk golünde penaltıyı alan ve ikinci golünü atan Emirhan'ın bir kafa şutu da direkten döndü. Emirhan ayrıca Gökhan Gönül'le girdiği bir pozisyonda lehlerine verilen tacı düzelterek "Top benden çıktı" dedi ve hem hakemden hem rakiplerinden teşekkür aldı.

İKİ MAÇTA KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU

Emirhan İlkhan basamakları koşarak çıkacağa benziyor. Sadece iki maçta kalitesini ortaya koyan 17 yaşındaki genç yeteneğin performansı futbol kamuoyunu hayretler içinde bırakmıştı.

BARCELONA'NIN RADARINA GİRDİ

İspanyol devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı. Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da listesine eklediği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.