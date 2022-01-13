Emirhan İlkhan'a sürpriz talip! Dünya devi İstanbul'a geliyor

Fanatik 13 Ocak 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:33

Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa maçı ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sergilediği performansla parmak ısırtan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, devlerin radarına girdi.

EMİRHAN İLKHAN'DAN CENTİLMEN HAREKET

2-2 biten Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında takımının ilk golünde penaltıyı alan ve ikinci golünü atan Emirhan'ın bir kafa şutu da direkten döndü. Emirhan ayrıca Gökhan Gönül'le girdiği bir pozisyonda lehlerine verilen tacı düzelterek "Top benden çıktı" dedi ve hem hakemden hem rakiplerinden teşekkür aldı.

İKİ MAÇTA KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU

Emirhan İlkhan basamakları koşarak çıkacağa benziyor. Sadece iki maçta kalitesini ortaya koyan 17 yaşındaki genç yeteneğin performansı futbol kamuoyunu hayretler içinde bırakmıştı.

BARCELONA'NIN RADARINA GİRDİ

İspanyol devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı. Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da listesine eklediği belirtildi.