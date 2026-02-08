İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emirhan İlkhan'ın asisti Torino'ya yetmedi
Spor

Emirhan İlkhan'ın asisti Torino'ya yetmedi

Fiorentina ile Torino, Serie A'nın 24. haftasında oynanan mücadelede 2-2 berabere kaldı. Torino forması giyen Emirhan İlhan, ilk 11 başladığı maçta bir asist yaparak skora katkı verdi.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 01:49 - Güncelleme:
Emirhan İlkhan'ın asisti Torino'ya yetmedi
İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanan maçta Fiorentina ile Torino mücadele etti.

Artemio Franchi Stadyumu'ndaki karşılaşmada Fiorentina ile Torino 2-2 berabere kaldı.

'Mor Menekşeler'in gollerini 51'de Manor Solomon ve 57'de Moise Kean attı.

Torino'nun golleri ise 26. dakikada Cesare Casadei ve 90+4'te Guillermo Maripan'dan geldi.

Torino'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Emirhan İlkhan ilk 11'de başladığı maçta 59 dakika sahada kaldı ve takım arkadaşı Casadei'nin golünde asisti yapan isim oldu.

