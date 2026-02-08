Emirhan İlkhan'ın asisti Torino'ya yetmedi

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanan maçta Fiorentina ile Torino mücadele etti.
Artemio Franchi Stadyumu'ndaki karşılaşmada Fiorentina ile Torino 2-2 berabere kaldı.
'Mor Menekşeler'in gollerini 51'de Manor Solomon ve 57'de Moise Kean attı.
Torino'nun golleri ise 26. dakikada Cesare Casadei ve 90+4'te Guillermo Maripan'dan geldi.
Torino'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Emirhan İlkhan ilk 11'de başladığı maçta 59 dakika sahada kaldı ve takım arkadaşı Casadei'nin golünde asisti yapan isim oldu.