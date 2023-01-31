Emirhan İlkhan'ın yeni adresi resmen belli oldu

Sezon başında Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, bir başka İtalya Serie A ekibine kiralık gitti.

Emirhan İlkhan, karşılıklı kiralık takasıyla Serie A takımlarından Sampdoria'nın yolunu tuttu. Torino ise Sampdoria'dan Ronaldo Vieira'yı aldı.

2022'nin yaz aylarında 4.5 milyon euro bonservis karşılığında Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Serie A'da 4 karşılaşmada sadece 87 dakika süre aldı ancak skora katkı sağlayamadı.