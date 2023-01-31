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Spor

Emirhan İlkhan'ın yeni adresi resmen belli oldu

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, bir başka Serie A ekibi Sampdoria'ya kiralandı.

31 Ocak 2023 Salı 21:36 - Güncelleme:
Emirhan İlkhan'ın yeni adresi resmen belli oldu
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Sezon başında Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, bir başka İtalya Serie A ekibine kiralık gitti.

Emirhan İlkhan, karşılıklı kiralık takasıyla Serie A takımlarından Sampdoria'nın yolunu tuttu. Torino ise Sampdoria'dan Ronaldo Vieira'yı aldı.

2022'nin yaz aylarında 4.5 milyon euro bonservis karşılığında Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Serie A'da 4 karşılaşmada sadece 87 dakika süre aldı ancak skora katkı sağlayamadı.

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