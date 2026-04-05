Emirhan Topçu 5 maç sonra ilk kez kadroya girdi

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 5 maç sonra yeniden kadroda yer aldı.
Ligin 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.
Süper Lig'e verilen milli arada takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu.