Emirhan Topçu, A Milli Takım'da ilki yaşadı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

YASIN ÖZCAN İSE İLK KEZ KADRODA

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Yasin, Karadağ mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.