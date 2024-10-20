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Spor

Emirhan Topçu: Bu yolunu sonu şampiyonluk

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, Konyaspor maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

20 Ekim 2024 Pazar 20:37 - Güncelleme:
Emirhan Topçu: Bu yolunu sonu şampiyonluk
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Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emirhan Topçu, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emirhan Topçu "En başta taraftarımız çok güzel organize oldu, atmosfer harikaydı, destekler çok iyiydi. Takım adına teşekkür ederim. Gol yemedik, güzel galibiyet aldık. Gol yemeden maçı bitirdik. Defans oyuncuları için bu önemlidir. Yolun sonu, çok erken ama, yolun sonu şampiyonluk. Devam! Başka söyleyecek bir şey yok." dedi.

Defans hattı ile ilgili konuşan Emirhan Topçu "Defans oyuncuları şöyledir; oynayan oynamayan herkes beraber konuşur, antrenmanda da birlikte olur, kimse kimseye yabancılık çekmiyor. Paulista'ya geçmiş olsun. Çok büyük bir futbolcu kendisi. İnşallah kısa zamanda döner. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O bu şu yok, biz biriz, bir olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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