İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3127
  • EURO
    35,155
  • ALTIN
    2283.59
  • BIST100
    8894.28
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Emirhan Topçu, La Liga'nın radarında

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Emirhan Topçu'ya La Liga2dan talip çıktı.

Sabah28 Mart 2024 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Emirhan Topçu, La Liga'nın radarında
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi bu sefer oyuncu isteyen taraf değil oyuncu istenen taraf oldu.

Bu sezon yükseldiği Trendyol Süper Lig'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon Rizespor'da büyük bir çıkış yakalayan Emirhan Topçu, özellikle La Liga ekiplerinin radarında.

Daha önce Las Palmas'a yazılan genç savunmacı için İspanyol ekibinin 5 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü.

Rizespor'da bu sezon 27 maçta süre bulan Emirhan Topçu, 2 gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.