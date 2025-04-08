Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun son durumu belli oldu.

Buna göre 24 yaşındaki stoperin 31. haftada oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini açıklandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 35 resmi maçta görev alan Emirhan Topçu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.