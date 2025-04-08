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Spor

Emirhan Topçu'dan kötü haber! Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta sakatlık yaşarak oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi. 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

TRT Spor8 Nisan 2025 Salı 15:30 - Güncelleme:
Emirhan Topçu'dan kötü haber! Başakşehir maçında forma giyemeyecek
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Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun son durumu belli oldu.

Buna göre 24 yaşındaki stoperin 31. haftada oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini açıklandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 35 resmi maçta görev alan Emirhan Topçu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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