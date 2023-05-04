Emirhan'ın dünyası başına yıkıldı

Siyah beyazlı kulüpte Önder Karaveli ile birlikte a takımda sürekli forma şansı bulan 18 yaşındaki Emirhan, toplam 12 resmi maçta 673 dakika süre bulmuştu.

TORINO'DA İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Hayalinin Avrupa olduğunu söyleyerek 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 karşılığı Torino'ya transfer olan Emirhan, burada sezonun ilk yarısında 4 maçta sonradan oyuna girip 92 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.

SAMPDORIA'DA FORMAYI ADETA UNUTTU

Torino tarafından küme düşme hattında yer alan Sampdoria'ya, daha fazla oynama hedefiyle kiralanan Emirhan burada da adeta unutuldu.

Sampdoria Teknik Direktörü Dejan Stankovic tarafından 4 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan Emirhan, yalnızca 57 dakika oynayabildi ve skora etki edemedi.