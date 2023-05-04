İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4912
  • EURO
    21,5514
  • ALTIN
    1273.99
  • BIST100
    4532.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emirhan'ın dünyası başına yıkıldı
Spor

Emirhan'ın dünyası başına yıkıldı

Beşiktaş'tan büyük umutlarla Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler istediği gibi gitmiyor.

4 Mayıs 2023 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Emirhan'ın dünyası başına yıkıldı
ABONE OL

Siyah beyazlı kulüpte Önder Karaveli ile birlikte a takımda sürekli forma şansı bulan 18 yaşındaki Emirhan, toplam 12 resmi maçta 673 dakika süre bulmuştu.

TORINO'DA İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Hayalinin Avrupa olduğunu söyleyerek 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 karşılığı Torino'ya transfer olan Emirhan, burada sezonun ilk yarısında 4 maçta sonradan oyuna girip 92 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.

SAMPDORIA'DA FORMAYI ADETA UNUTTU

Torino tarafından küme düşme hattında yer alan Sampdoria'ya, daha fazla oynama hedefiyle kiralanan Emirhan burada da adeta unutuldu.

Sampdoria Teknik Direktörü Dejan Stankovic tarafından 4 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan Emirhan, yalnızca 57 dakika oynayabildi ve skora etki edemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.