Emlak Konut, BOTAŞ'ı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu BOTAŞ'ı 79-66 mağlup etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Sezer Bor, Özkan Çağlayan
BOTAŞ: Weaver 16, Manolya Kurtulmuş 13, Allen 9, Reimer 8, Nihal Güngör Yıldırım, Mack 13, Saliha Mandıracı 4, Buket Ünal, Deniz Üstün 3, Ronahi Zilan Kıran
Emlak Konut: Sehernaz Çidal 8, Jakobsone 4, Smith 13, Wiese 15, Gizem Başaran Turan, Horvat 3, Gizem Uca 12, Berfin Sertoğlu 16, Zeynep Şevval Gül 8
1. periyot: 17-18
Devre: 32-38
3. periyot: 49-52