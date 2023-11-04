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Spor

Emlak Konut, BOTAŞ'ı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, deplasmanda BOTAŞ'ı 79-66'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Emlak Konut, BOTAŞ'ı mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu BOTAŞ'ı 79-66 mağlup etti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Sezer Bor, Özkan Çağlayan

BOTAŞ: Weaver 16, Manolya Kurtulmuş 13, Allen 9, Reimer 8, Nihal Güngör Yıldırım, Mack 13, Saliha Mandıracı 4, Buket Ünal, Deniz Üstün 3, Ronahi Zilan Kıran

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 8, Jakobsone 4, Smith 13, Wiese 15, Gizem Başaran Turan, Horvat 3, Gizem Uca 12, Berfin Sertoğlu 16, Zeynep Şevval Gül 8

1. periyot: 17-18

Devre: 32-38

3. periyot: 49-52

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