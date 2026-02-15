İSTANBUL 23°C / 13°C
  Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin engelini aştı
Spor

Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin engelini aştı

Emlkan Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında karşılaştığı ÇİMSA ÇBK Mersin'i 86-80 mağlup etti.

15 Şubat 2026 Pazar 16:58
Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin engelini aştı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 86-80 yendi.

Bu sonuçla Emlak Konut, 13. galibiyetini elde etti. ÇİMSA ÇBK Mersin ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Ahmet Murat Arıkanlı, Ramazan Sezer Baran

Emlak Konut: Thomas 24, Delaere 13, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 8, Macaulay 23, Ceren Akpınar 4, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 3

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş, Juskaite 13, Allen 10, Burke 20, Esra Ural Topuz 2, Büşra Akbaş 20, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Geisesoder 10, Iagupova

1. Periyot: 25-24

Devre: 48-40

3. Periyot: 59-61

Beş faulle çıkan: 39.41 Sinem Ataş (ÇİMSA ÇBK Mersin)

  • Emlak Konut
  • ÇİMSA ÇBK Mersin
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

