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Spor

Emlak Konut, deplasmanda kaybetti!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Emlak Konut, deplasmanda Fransa'nın Roche Vandee Basket takımına 72-61 yenildi ve temsilcimiz organizasyonda üçüncü mağlubiyetini yaşamış oldu.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 01:29 - Güncelleme:
Emlak Konut, deplasmanda kaybetti!
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Fransa'nın Roche Vandee Basket takımına 72-61 yenildi.

La Roche-sur-Yon kentindeki Oudairies Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk 5 dakikası 12-10 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra rakibine katı savunma uygulayan Roche Vandee Basket, etkili oyunuyla ilk periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Emlak Konuk, 12. dakikada farkı 2 sayıya (26-24) indirdi. Bu dakikadan sonra bu sefer de 9-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 16. dakikada farkı 11 sayıya (35-24) çıkardı. Toparlanan ve hızlı hücumlarla sayılar bulan Emlak Konuk, farkı 5 sayıya indirdi. Roche Vandee Basket, soyunma odasına 39-34 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takımda birbirine katı savunma uygularken, üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasında sadece 4 sayı atıldı. Bu dakikadan sonra rakibine göre daha iyi oynayan Roche Vandee Basket, üçüncü periyodu 11 sayı farkla 54-43 önde bitirdi.

Final periyodunda her iki takımda kolay sayılar bulurken, Emlak Konuk, farkı azaltmak için rakibine katı savunma uygulamaya çalıştı. Boyalı alandan bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Roche Vandee Basket, mücadeleyi, 72-61 kazandı.

Emlak Konuk, organizasyonda üçüncü yenilgisini yaşarken, Roche Vandee Basket ise üçüncü galibiyetini elde etti.

Emlak Konuk, 6. hafta maçında 29 Kasım'da Polonya ekibi Arka Gdynia ile karşılaşacak.

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