Emlak Konut deplasmanda kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 78-71 yendi.
SALON: Kadir Has Kongre Merkezi
HAKEMLER: Semih Vural, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 29, Sevgi Tonguç 4 , Landrum 17, Eylül Minez, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 2, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Feray Dalkılıç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 4
EMLAK KONUT: Melek Selçok 2, Merve Arı , Lavender 23, Bahar Çağlar Ökten 4, Emel Sığırcı 2, Gizem Yavuz 5, Fields 9, Walker 33, Harika Gözde Eldaş
1. PERİYOT: 22-23
DEVRE: 38-41
3. PERİYOT: 52-60