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Spor

Emlak Konut deplasmanda kazandı

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u 78-71 mağlup etti.

AA9 Mart 2023 Perşembe 18:46 - Güncelleme:
Emlak Konut deplasmanda kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 78-71 yendi.

SALON: Kadir Has Kongre Merkezi

HAKEMLER: Semih Vural, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 29, Sevgi Tonguç 4 , Landrum 17, Eylül Minez, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 2, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Feray Dalkılıç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 4

EMLAK KONUT: Melek Selçok 2, Merve Arı , Lavender 23, Bahar Çağlar Ökten 4, Emel Sığırcı 2, Gizem Yavuz 5, Fields 9, Walker 33, Harika Gözde Eldaş

1. PERİYOT: 22-23

DEVRE: 38-41

3. PERİYOT: 52-60

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  • Basketbol Süper Ligi

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