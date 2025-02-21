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Spor

Emlak Konut evinde farklı kazandı

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 93-48 mağlup etti.

AA21 Şubat 2025 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Emlak Konut evinde farklı kazandı
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Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 93-48 mağlup etti.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

Emlak Konut: Gamze Takmaz 4, Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu 11, Parks 15, Gueye 12, Nehir Ulufer 14, Thomas 5, Sinem Çelik 4, Asya Ülker 2, İnci Güçlü 10, Macaulay 8, Nur Nihan Dabakoğlu 8

Bodrum Basketbol: Selin Tekin 6, Sıla Tunçdemir, Azra Erçelik 8, Elif Bati 13, Gizem Tüzün 17, Eslem Güler 4, Belçim Naz Şahinkanat

1. Periyot: 24-9

Devre: 47-23

3. Periyot: 71-29

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