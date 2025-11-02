Emlak Konut evinde galip

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu BOTAŞ'ı 78-76 yendi.
Emlak Konut ligde 3. galibiyetini aldı, BOTAŞ ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Samet Biner, Erdoğan Çelebi, Gündoğan Ali Balaban
BOTAŞ: Bejedi 12, Davis 21, Rana Uçar 4, Işılay Eğin 1, Serfa, Tuba Poyraz 11, Dantas 4, Williams 10, Ayşegül Günay Aladağ 13, Selin Rachel Gül, Işık Su Güven
Emlak Konut: Berfin Sertoğlu 9, Thomas 14, Günesh Denise Karaoğlan 2, Macaulay 20, Ndour 15, Melek Uzunoğlu 8, Delaere 5, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 3, Holesinska 2, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 18-16
Devre: 40-39
3. Periyot: 56-54