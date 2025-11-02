İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Emlak Konut evinde galip

Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Emlak Konut, sahasında konuk olduğu BOTAŞ'ı 78-76'lık skorla mağlup etti.

AA2 Kasım 2025 Pazar 16:14 - Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu BOTAŞ'ı 78-76 yendi.

Emlak Konut ligde 3. galibiyetini aldı, BOTAŞ ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Samet Biner, Erdoğan Çelebi, Gündoğan Ali Balaban

BOTAŞ: Bejedi 12, Davis 21, Rana Uçar 4, Işılay Eğin 1, Serfa, Tuba Poyraz 11, Dantas 4, Williams 10, Ayşegül Günay Aladağ 13, Selin Rachel Gül, Işık Su Güven

Emlak Konut: Berfin Sertoğlu 9, Thomas 14, Günesh Denise Karaoğlan 2, Macaulay 20, Ndour 15, Melek Uzunoğlu 8, Delaere 5, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 3, Holesinska 2, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 18-16

Devre: 40-39

3. Periyot: 56-54

