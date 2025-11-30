İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Emlak Konut evinde galip

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, sahasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-71'lik skorla mağlup etti.

AA30 Kasım 2025 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Emlak Konut evinde galip
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, ağırladığı Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-71 yendi.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Samet Biner, Ömer Sarı, Hasan Kamil Takınyalıoğlu

Emlak Konut: Ferda Yıldız 3, Thomas 15, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 10, Ndour 18, Günesh Karaoğlan, Ceren Akpınar 9, Delaere 13, Holesinska 9

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 22, Dangerfield 16, Williams 15, Merve Arı 10, Meltem Avcı Yılmaz 4, Doğa Adıcan, Merve Uygül 1, İdil Türk 3, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 23-20

Devre: 44-40

3. Periyot: 58-55

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Emlak Konut
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.