Emlak Konut evinde galip

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, ağırladığı Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-71 yendi.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Samet Biner, Ömer Sarı, Hasan Kamil Takınyalıoğlu
Emlak Konut: Ferda Yıldız 3, Thomas 15, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 10, Ndour 18, Günesh Karaoğlan, Ceren Akpınar 9, Delaere 13, Holesinska 9
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 22, Dangerfield 16, Williams 15, Merve Arı 10, Meltem Avcı Yılmaz 4, Doğa Adıcan, Merve Uygül 1, İdil Türk 3, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 23-20
Devre: 44-40
3. Periyot: 58-55