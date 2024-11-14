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Spor

Emlak Konut evinde güldü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Emlak Konut, sahasında Danilos Pizza'yı 63-53 mağlup etti.

14 Kasım 2024 Perşembe 22:54 - Güncelleme:
Emlak Konut evinde güldü
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Emlak Konut, sahasında Danilos Pizza ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 63-53 kazandı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik

Emlak Konut: Thomas 8, Sehernaz Çidal, Macaulay 15, Parks 14, Gueye 12, Gamze Takmaz, İnci Güçlü 4, Berfin Sertoğlu 10

Danilos Pizza: Henderson 14, Ferda Yıldız 5, Gizem Mürüvet Uca 2, Mompremier 12, Walker 20, Hande Çelebi, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül, Aysude Torcu

1. Periyot: 13-14

Devre: 34-20

3. Periyot: 43-36

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