Emlak Konut evinde güldü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Emlak Konut, sahasında Danilos Pizza ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 63-53 kazandı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik
Emlak Konut: Thomas 8, Sehernaz Çidal, Macaulay 15, Parks 14, Gueye 12, Gamze Takmaz, İnci Güçlü 4, Berfin Sertoğlu 10
Danilos Pizza: Henderson 14, Ferda Yıldız 5, Gizem Mürüvet Uca 2, Mompremier 12, Walker 20, Hande Çelebi, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül, Aysude Torcu
1. Periyot: 13-14
Devre: 34-20
3. Periyot: 43-36