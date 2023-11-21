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Spor

Emlak Konut, Fransa deplasmanında

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 5. hafta mücadelesinde yarın (çarşamba) Fransa'nın Roche Vandee Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.

AA21 Kasım 2023 Salı 13:12 - Güncelleme:
Emlak Konut, Fransa deplasmanında
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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta maçında 22 Kasım Çarşamba Günü (yarın) deplasmanda Fransa'nın Roche Vandee Basket ekibiyle karşılaşacak.

La Roche-sur-Yon kentindeki Oudairies Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Emlak Konut, 4 takımın yer aldığı grupta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.

Grupta aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Roche Vandee Basket ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Emlak Konut, grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı 86-48 kazanmıştı.

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