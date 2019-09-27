24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,672
  • 6,1976
  • 272.936
  • 103685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Florya'daki işini tasfiye etti

Riva ve Florya arazilerine proje geliştirmek için Galatasaray Spor Kulübü ile imzaladığı protokolleri yönetimin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı feshetmek için süreç başlatan Emlak Konut GYO, İstanbul Bakırköy'deki Florya arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini tasfiye ettiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
 
“Şirketimiz projelerinden İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi tasfiye edilmiştir.”
 
Beykoz'a bağlı Riva'da bulunan taşınmazlar ile Bakırköy Florya Mahallesindeki taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi için geçtiğimiz haftalarda sürecin başlatıldığını duyuran Emlak Konut GYO, ilk adımı attı.
 
Şirketten yapılan açıklamada, projelerinden İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin tasfiye edildiği belirtildi.
 
Florya'dan sonra gözler fesih sürecine alınan diğer bir proje olan Riva projesine çevrildi.
 
237 MİLYON TL KULÜBE KALACAKTI
 
Galatasaray'a ait 63 bin 230 metrekarelik Florya arazisinde gerçekleştirilecek projeden de taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si yani 237 milyon 845 bin TL'si kulübe kalacaktı.
 
Yeni Şafak
 

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

İstanbul depremi uyarısı: İçimin sıkılmasının nedeni bu

İstanbul depremi uyarısı: İçimin sıkılmasının nedeni bu

İstanbul Valiliği: 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi

İstanbul Valiliği: 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi

'Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi'

'Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi'

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları neden kesildi?

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları neden kesildi?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA