18 Ocak 2026 Pazar
Spor

Emlak Konut ligdeki 11. galibiyetini aldı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'ı 79-62'lik skorla mağlup etti.

18 Ocak 2026 Pazar 16:12
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'ı 79-62 yendi.

Bu sonuçla Emlak Konut, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken BOTAŞ ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Erdoğan Çelebi, Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu

Emlak Konut: Ferda Yıldız 6, Thomas 9, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Ndour 9, Ceren Akpınar 11, Delaere 13, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 10, Holesinska

BOTAŞ: Bejedi 17, Rana Uçar, Ayşegül Aladağ 11, Dantas 23, Serfa 6, Işık Su Güven, Mina Berber, Selin Gül, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin 2

1. Periyot: 25-17

Devre: 39-33

3. Periyot: 56-45

