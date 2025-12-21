İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
Spor

Emlak Konut, OGM Ormanspor deplasmanında kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasının kapanış maçında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaşan Emlak Konut, sahadan 79-65'lik galibiyetle ayrılarak ligdeki 8. zaferini elde etti.

21 Aralık 2025 Pazar 18:50
Emlak Konut, OGM Ormanspor deplasmanında kazandı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasının kapanış maçında Emlak Konut, deplasmanda OGM Ormanspor'u 79-65 yendi.

Emlak Konut bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Turgut Işık, Sami İrek, Berkin Yücer

OGM Ormanspor: Duygu Özen 5, Kübra Erat 6, Gamze Takmaz 12, Shields 12, Fraser 15, Damla Gezgin, Banu Şimşek 15

Emlak Konut: Thomas 7, Günesh Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 2, Macaulay 18, Ndour 10, Delaere 16, Melek Uzunoğlu 8, Berfin Sertoğlu 8, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan 2, Ceren Akpınar 2

1. Periyot: 14-18

Devre: 26-50

3. Periyot: 45-63

