Emlak Konut sürprize izin vermedi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 86-82 yendi.
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Duhan Köyiçi, Mustafa Candemir Tabak, Ali Osman Kanık
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 29, Günesh Denise Karaoğlan 5, Arzu Asiye Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 9, Henderson 12, Kautelia 19, Helin Boybeyi 8
Emlak Konut: Ceren Akpınar, Sehernaz Çidal 25, Smith 10, Zeynep Şevval Gül 4, Gizem Başaran Turan 13, Berfin Sertoğlu 16, Wiese 18, Jakobsone
1. Periyot: 17-25
Devre: 38-42
3. Periyot: 60-65