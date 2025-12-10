İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6031
  • EURO
    49,6279
  • ALTIN
    5747.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emlak Konut yarın Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak
Spor

Emlak Konut yarın Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak

FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Emlak Konut, yarın sahasında İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Emlak Konut yarın Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak
ABONE OL

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

E Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeye hak kazanan Emlak Konut, rakibini mağlup ederek avantaj yakalamayı hedefliyor.

Rövanş mücadelesi ise 18 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

İstanbul temsilcisi, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda GEAS Basket-BAXI Ferrol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.