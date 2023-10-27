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Spor

Emlak Konut'tan evinde sürpriz mağlubiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Emlak Konut sahasında VBW Arka Gdynia'ya mağlup oldu.

27 Ekim 2023 Cuma 01:40 - Güncelleme:
Emlak Konut'tan evinde sürpriz mağlubiyet
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'nun 3. haftasında Emlak Konut, sahasında Polonya ekibi VBW Arka Gdynia'a 56-52 mağlup oldu.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk çeyreği konuk ekip 12-10 öne tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı da Polonya ekibinin 6 sayı farkla üstünlüğü ile sona erdi: 26-32.

Üçüncü çeyrekte rakibini 8 sayıda tutan Emlak Konut, son periyod öncesinde farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Son periyodu da büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı VBW Arka Gdynia 56-52 kazandı.

Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ikinci yenilgisini aldı. VBW Arka Gdynia ise ikinci galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.

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