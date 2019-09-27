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Emlak Konut'tan Galatasaray'a kötü haber

Emlak Konut, Galatasaray ile imzaladıkları Riva-Florya protokollerinin feshedildiğini borsaya bildirdi.

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Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü ile Florya ve Riva için yapılan anlaşmanın feshedildiğni duyurdu. Yapılan açıklamada, ""Galatasaray Kulübü mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz(Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla G.Saray ile Şirketimiz arasında 2016'da imzalanan protokoller fesih edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

2018 yılında imzaların atıldığı ihalede arazinin satışından Emlak Konut yüzde 71.43, Galatasaray ise yüzde 28.57 oranında pay alacaktı. Toplam pay ise 832.5 milyon lira seviyesindeydi.

TOPLAM ARSA BÜYÜKLÜĞÜ 63 BİN 230 METREKARE

Toplam arsa alanı 63 bin 230 metrekare, toplam inşaat alanı ise 55 bin 98 metrekare büyüklüğündeki arsanın 2018 yılında yapılan ihalesini Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı. Şirket arsa satışı karlılığı satış toplam geliri olarak ise 2.2 milyar liralık teklif vermişti.

RİVA PROJESİ DE İPTAL OLMUŞTU

Emlak Konut GYO, geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Galatasaray'la 2016 yılında imzalanan Riva ve Florya'daki arsa anlaşmalarının feshine başladığını duyurdu. Fesih sebebi olarak Galatasaray'ın şartları yerine getirmemesi gösterildi.

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