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Spor

Emlak Konut'tan rahat galibyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Emlak Konut sahasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67'lik skorla mağlup etti.

AA29 Aralık 2024 Pazar 16:36 - Güncelleme:
Emlak Konut'tan rahat galibyet
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Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67 mağlup etti.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Münevver Özemre, Sezer Bor

Emlak Konut: Thomas 10, Sehernaz Çidal, Macaulay 14, Parks 20, Gueye 26, Gamze Takmaz 8, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu 1, Ceren Akpınar, Feray Laiç, Nimet Çalışkan

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 3, Heal 19, Büşra Akgün 8, Alleyne 14, Hurt 19, Banu Şimşek 2, Havva Güngör Peker 2, Ecem Erk, Nisa Yalçın, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak

1. Periyot: 16-15

Devre: 36-32

3. Periyot: 63-51

  • Emlak Konut:
  • İlkem Yapı Tarsusspor
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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