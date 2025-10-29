İSTANBUL 19°C / 8°C
Spor

Emlak Konut'un rakibi Saarlouis Royals

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında Emlak Konut, yarın Saarlouis Royals ile karşı karşıya gelecek.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 10:28
Emlak Konut'un rakibi Saarlouis Royals
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında Emlak Konut, yarın Almanya'nın Saarlouis Royals takımını konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Emlak Konut, ikinci sırada yer alırken henüz galibiyet almayı başaramayan Almanya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.

Emlak Konut, grubunda oynadığı son maçta Kızılyıldız'a 77-69 yenildi. Saarlouis Royals ise TTT Riga'ya 75-61mağlup oldu.

  • Emlak Konut
  • Saarlouis Royals
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

