İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2021 Pazar / 22 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4396
  • EURO
    10,0747
  • ALTIN
    492.239
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emma McKeon Tokyo 2020'de 4. altın madalyasını aldı
Spor

Emma McKeon Tokyo 2020'de 4. altın madalyasını aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar 50 metre serbest stil yüzmede Avustralyalı Emma McKeon altın madalyaya uzandı.

AA1 Ağustos 2021 Pazar 11:54 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 11:54
ABONE OL

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmeye yeni eklenen kadınlar 50 metre serbest stil finali yapıldı.

Avustralyalı Emma McKeon, 23.81'lik derecesiyle ilk sırada geldi ve altın madalya kazandı. Bu stilde ilk olimpiyat altın madalyasının sahibi olan McKeon'un bu derecesiyle de ilk olimpiyat rekoruna adını yazdırdı.

Avustralyalı yüzücü, Tokyo 2020'de 100 metre serbest, kadınlar 4x100 serbest bayrak, kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışlarında altın madalya elde etti. McKeon, ayrıca 100 metre kelebek, kadınlar 4x200 serbest bayrak ile karışık 4x100 metre karışık bayrak yarışlarında da bronz madalya aldı.

İsveçli Sarah Sjoestroem 24.07'lik derecesiyle gümüş, Danimarkalı Pernille Blume 24.21'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.