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Spor

Emma Meesseman 1 yıl daha Fenerbahçe Opet'te

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Opet ,32 yaşındaki basketbolcusu Emma Meesseman sözleşme 1 yıllık yeni anlaşma yaptı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Emma Meesseman 1 yıl daha Fenerbahçe Opet'te
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık yeni anlaşma yapıldı.

2022 yılından bu yana Fenerbahçe Opet forması giyen Emma Meesseman, sarı-lacivertli kulüpte 2 kez Avrupa Ligi, 2 kez Avrupa Süper Kupası, 3 kez ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 1 kez Kadınlar Türkiye Kupası, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Belçikalı basketbolcu, bu yaz gerçekleştirilen 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, milli takımıyla şampiyonluk yaşarken, organizasyonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

  • Emma Meesseman
  • fenerbahçe opet
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