Emmanuel Agbadou, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou, ikinci yarıda fileleri havalandırarak Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

28 Şubat 2026 Cumartesi 17:39
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk oldu. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Kocaelispor ağlarına gönderdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında köşe vuruşu için topun başına geçen Vaclav Cerny, adrese teslim bir orta kesti. Savunma oyuncularının arasından yükselen Fildişili stoper, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Böylece Emmanuel Agbadou, Beşiktaş kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

