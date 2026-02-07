Emmanuel Agbadou: Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Wolverhampton'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, siyah-beyazlı takımla önemli başarılar yaşamak istediğini söyledi.

Agbadou, siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transfer süreci için Beşiktaş ve Wolverhampton'a teşekkür eden Agbadou, "İki taraf da transferin gerçekleşmesi için büyük çaba harcadı. Evet uzun sürdü ama futbolda böyle şeyler oluyor. Herkes için en iyi olan şartlar gerçekleşene kadar beklemek gerekebiliyor. Profesyonel olmanız gerekiyor. Yani bir gün ayrılmak istediğinizde kulüpten herkes için iyi şartlarda ayrılmak gerekir. İki kulübe ve başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu an istediğimiz şeye sahibiz. Beşiktaş teknik heyetine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana fazlasıyla ilgi gösterdiler. Bir oyuncu olarak bu benim hoşuma giden bir durum. Bu yüzden hepsine destekleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Emmanuel Agbadou, Türkiye'ye geldiğinde çok iyi bir enerji hissettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Çok şaşırdığım bir şey olmadı. Çünkü menajerim bana Türkiye konusunda birçok şey anlatmıştı. İnsanların ne kadar enerjik ve sevgi dolu olduğundan bahsetmişti. Buraya gelir gelmez de bunu hissettim. İnsanlarla hemen etkileşim kurabildim. Bu benim sevdiğim bir durum. Çünkü ben Afrikalıyım. Benim ülkemdeki insanlar da böyle sıcakkanlı. Buraya gelmemdeki en büyük faktör menajerimdi. Çünkü menajerim bir Türk. Bana Türkiye hakkında çok şey anlattı. Türkiye'ye mutlaka gelmem gerektiğinden, bu ülkeyi mutlaka ziyaret etmem gerektiğinden ve burada çok mutlu olacağımdan bahsetti. Tabii ki Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulübe gelecek olma fikri beni cezbetti. Bunun kariyerim için iyi bir adım olacağını düşündüm. Bu yüzden buraya gelmek için çok mutlu ve hevesliydim. Buraya gelmek ve bu meydan okumayı kendime yaşatmak istedim. Bu kulüple kupalar kazanmak istiyorum. Avrupa Ligi'nde oynama şansı bulmak istiyorum. Bu yüzden buradayım. Çünkü meydan okumaları severim."

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çok iyi bir insan olduğunu düşündüğünü dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Bir oyuncu olarak ise seni en iyi şekilde hazırlayacak bir koçla çalışacak olduğunu bilmek iyi hissettiriyor. Koçla konuşmam çok iyi geçti. Bana fazlasıyla ilgi gösterdi, nasıl bir oyun planına sahip olduğundan ve neler planladığından bahsetti. Bu benim hoşuma gitti. Çünkü benim oynamak istediğim stil tam olarak bu. Bu benim kimliğim. Bu yüzden buraya gelme fikri beni cezbetti." ifadelerini kullandı.

Agbadou, Beşiktaş'a gelmeden önce konuştuğu herkesin güzel şeyler söylediğini aktararak, "El Bilal Toure ile konuştum. Türkiye deneyimi olan neredeyse 5 kişiyle konuştum. Aldığım geri dönüşlerin hepsi olumluydu. Bu yüzden buraya gelmek istedim. Yeni bir meydan okuma için hazır olduğumu hissettim. Burada büyük bir atmosfer olduğunu hissediyorum. Sevdiğim şey de tam olarak bu. Avrupa'daki büyük organizasyonların heyecan verici atmosferini andırıyor. Maça çıktığınızda taraftar size çok büyük bir enerji veriyor. Gerçekten çok büyük bir enerji. Ben bunu seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"SAHADA TAKIMIM İÇİN SAVAŞIRIM"

Sahada bir lider gibi oynamayı sevdiğini vurgulayan Agbadou, "Sahada takımım için savaşırım. Oynadığım her maçta takımım için yüzde yüzümü vermek isterim. Her zaman en iyisini vermek için çabalarım. Ayrıca takım arkadaşlarıma hep iyi enerji vermek için uğraşırım. Çünkü bence bu en önemli şeylerden biri. Belçika'da, Fransa'da ve İngiltere'de oynadım. Hepsi farklı deneyimler sundu. Şimdi de yeni bir deneyime başlamak için heyecanlıyım. Burası, daha önce edindiğim tecrübelerden farklı olacak." dedi.

Fildişi Sahilli futbolcu, liderlik özelliğiyle takıma katkı sağlayabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Oyunu başlatmayı seviyorum. Sahada gerektiğinde ön plana çıkmayı severim. Bence oyunun kontrolünü elinizde tutmak istiyorsanız geriden iyi bir başlangıç yapmanız gerekir. Bu benim oyun kimliğim ve takıma katkı sağlayacağım yön de bu olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve takımın da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Çünkü benim için yeni bir lig ve yeni bir deneyim olacak. Hızlıca adapte olmam gerekiyor çünkü futbolda zamanınız olmuyor. Oyunda birebir mücadelelerimi kazanmaya ve partnerime güven vermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde mücadele gösterecektir."

"TARAFTARIN DESTEĞİYLE BİRLİKTE ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Emmanuel Agbadou, "Sezon sonunda ülkeni Dünya Kupası'nda temsil edeceksin. Bu transfer, Dünya Kupası hedeflerin doğrultusunda senin için ne ifade ediyor?" sorusu üzerine, "Bence bu benim için çok iyi bir fırsat. Çünkü düzenli olarak oynayarak gelişimimi sürdürmem gerekiyor. Gelişmeye devam etmek için oynamanız gerekir. Milli takım kariyerim için de bu önemli çünkü çok rekabet var. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Böyle iyi bir takımın dışında kalmak gerçekten üzücü olurdu. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Büyük bir takımda mücadele ederek kendimi göstermek istedim. İngiltere'de olduğu gibi burada da insanların beni yakından takip edeceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Agbadou, siyah-beyazlı taraftarların takımı desteklemeye devam etmesini istediğini vurgulayarak, "Çünkü bu takımla birlikte güzel şeyler yapmak istiyoruz. İyi bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir enerjiye sahibiz. Takım için bu önemli. Bu yüzden taraftara, bizi desteklemeye devam etmelerini söyleyebilirim. Onların desteğiyle birlikte çok daha iyi yerlere geleceğiz." şeklinde görüş belirtti.