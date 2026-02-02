İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Emmanuel Agbadou için geri sayım başladı! Beşiktaş transferde sona yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou için görüşmelere yeniden başladı. Siyah beyazlılar, İngiliz kulübüyle transfer için anlaşma yakın. İşte transferde son durum...

2 Şubat 2026 Pazartesi 12:43
Emmanuel Agbadou için geri sayım başladı! Beşiktaş transferde sona yakın
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou gündemi devam ediyor. Siyah beyazlılar, Wolverhampton ile görüşmelere yeniden başladı.

Uzun süredir bu transferi tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta geçen hafta görüşmeler durma noktasına gelmişti.

Yönetim, Fildişili oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.1,92'lik 28 yaşındaki savunma oyuncusu için devreye giren başkan Serdal Adalı, bu transferi olumlu bir şekilde neticelendirmek istiyor.

Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, transferi kısa süre içerisinde noktalamak istiyor.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve Emmanuel Agbadou'nun Beşiktaş forması giymek için Wolverhamton yetkilileri ile görüştüğü belirtildi

Wolverhampton forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 18 karşılaşmaya çıkan Agbadou, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli isim geçtiğimiz yıl 20 milyon avro karşılığında Fransa'nın Reims takımından Wolverhampton'a transfer olmuştu.

Popüler Haberler
