Emmanuel Agbadou: İstediğimiz gibi kazandık

Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Agbadou, "Önceki maçlarda yaptığımız hataları dikkate aldık. Beşiktaş'ta 3. maçım, önceki 2 maçta hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Bugün hatalar yapmadık ve kontrolü aldık. İstediğimiz gibi kazandık." dedi.

Beşiktaş'a transferi ve adaptasyonu ile ilgili soruya yanıt veren Agbadou, "Beşiktaş'a geldiğim günden bu yana herkes bana yardımcı oldu. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha da iyi olacağım. Hem hocamıza hem teknik ekibimize bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.