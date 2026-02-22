İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emmanuel Agbadou: İstediğimiz gibi kazandık
Spor

Emmanuel Agbadou: İstediğimiz gibi kazandık

Göztepe galibiyeti sonrası Agbadou, önceki hatalardan ders çıkarıp kontrolü aldıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 22:23 - Güncelleme:
Emmanuel Agbadou: İstediğimiz gibi kazandık
ABONE OL

Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Agbadou, "Önceki maçlarda yaptığımız hataları dikkate aldık. Beşiktaş'ta 3. maçım, önceki 2 maçta hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Bugün hatalar yapmadık ve kontrolü aldık. İstediğimiz gibi kazandık." dedi.

Beşiktaş'a transferi ve adaptasyonu ile ilgili soruya yanıt veren Agbadou, "Beşiktaş'a geldiğim günden bu yana herkes bana yardımcı oldu. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha da iyi olacağım. Hem hocamıza hem teknik ekibimize bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.