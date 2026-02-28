Emmanuel Agbadou: Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golünü yeni transfer Emmanuel Agbadou attı. Beşiktaş kariyerinde ilk golünü atan Agbadou, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Agbadou, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık." dedi.

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Attığı gol hakkında da konuşan Fildişi Sahilli stoper, "Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.