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Spor

Empoli, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Cacace'yi takımda tutacak

İtalyan ekibi Empoli, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Liberato Cacace'nin ayrılmasına izin vermiyor.

IHA4 Şubat 2025 Salı 17:46 - Güncelleme:
Empoli, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Cacace'yi takımda tutacak
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İtalya Serie A ekibi, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasından dolayı Cacace'nin yerini dolduramayacağı için Yeni Zelandalı futbolcuyu takımda tutacak.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olan futbolculardan biri de Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek Liberato Cacace'ydi. Özellikle İtalyan medyası, siyah-beyazlıların Cacace ile yakından ilgilendiğini ve futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini yazdı.

EMPOLİ GİDİŞİNE İZİN VERMİYOR

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre ise İtalya Serie A ekibi Empoli, Liberato Cacace'nin ayrılışına izin vermiyor. Avrupa'da transfer döneminin de kapanması sebebiyle İtalyan takımı, Yeni Zelandalı futbolcunun yerini dolduramayacağı için tekliflere kapısını kapadı.

Cacace, bu sezon 19'u Serie A, 3'ü İtalya Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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