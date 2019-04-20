Empoli düşme hattına demir attı

Milli futbolcumuz Salih Uçan'ın karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladığı maçta Empoli 22. dakikada Caputo'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 38. dakikasında SPAL, Petagna'nın attığı golle karşılaşmada eşitliği yakaladı. SPAL'da ilk yarının son anlarında sahne alan Floccari 44. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve bu skor ilk yarının sonucu oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Empoli 47. dakikada Traore'nin ayağından gelen gol ile karşılaşmada skoru 2-2'ye getirdi.

SPAL'da 60. dakika golle buluşan Petagna kendisinin 2. takımının 3. golüne imza attı. Maçın son dakikalarında sahne alan Antenucci 88. dakikada attığı golle maçın skorunu 4-2'ye getirdi ve maç bu skorla sonuçlandı.

Bu galibiyetle SPAL puanını 38'e yükseltti ve 13. sıraya yükseldi. Empoli aldığı bu mağlubiyetle 29 puanla 18. basamakta kaldı.

SPAL, gelecek hafta Genoa'yı ağırlarken, Empoli ise Bologna deplasmanına çıkacak.