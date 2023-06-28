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Spor

Emrah Başsan Kayserispor'dan ayrıldı

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren futbolcu Emrah Başsan, “Kayserispor'la profesyonel sözleşmem sona erdi. Zamanı geldiğinde yaşanan süreçlere yönelik tabii ki açıklama yapacağım” dedi.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Emrah Başsan Kayserispor'dan ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da geride kalan sezonda forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Başsan'ın sözleşmesi sona erdi. 2 sezon önce Erzurumspor'dan Kayserispor'a gelen Emrah Başsan sarı kırmızılı forma ile 66 maça çıktı. 66 maçta toplam 10 gol kaydeden Emrah Başsan, yeni sezonda takımın formasını giyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Emrah Başsan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayserispor'la profesyonel sözleşmem sona erdi. Zamanı geldiğinde yaşanan süreçlere yönelik tabii ki açıklama yapacağım. Konuyla ilgili herkes bir şey söylese de, benim hem saha içinde hem de saha dışında karakterimi, duruşumu ve dürüstlüğümü birlikte çalıştığım, beni tanıyan herkes bilir. Yaşanan süreçlerdeki gerçekleri zamanı geldiğinde tüm futbol camiası öğrenecek. Teşekkürler" dedi.

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